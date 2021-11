In Magdeburg haben die Verkehrsbetriebe (MVB) mehrere Bauprojekte fertiggestellt. Neu ist, dass die Linie 1 ab Montag direkt bis in das Wohngebiet in den Kannenstieg fährt. Damit sind Fahrgäste laut MVB nun deutlich schneller in der Innenstadt. Auch das Umsteigen von Bus in Bahn fällt weg.



"Die vier neuen, barrierefreien Haltestellen ermöglichen einen einfachen Zustieg in die Straßenbahn, die quasi direkt vor der Haustüre der Menschen abfährt", sagte MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel. In dem Wohngebiet leben etwa 5.000 Menschen.