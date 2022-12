Die betroffene Weiche liegt in Höhe des Opernhauses und lenkt den Verkehr aus Süden kommend. (Archivbild). Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Konkret geht es um eine defekte Weichenzunge. Sie entscheidet darüber, in welche Richtung Bahnen fahren. Der Schaden wurde als "potentiell gefährlich" eingestuft, heißt es von der MVB. Daher habe man entschieden, den Verkehr über die Weiche einzustellen. Gleisbauer arbeiteten mit Hochdruck, so das Unternehmen. Voraussichtlich 16 Uhr soll der Schaden repariert sein. Aber auch danach dauere es noch, bis sich der Verkehr normalisiere.



Sechs Straßenbahnlinien sind von der Störung betroffen, werden unterbrochen beziehungsweise umgeleitet und fahren Schleife. Details nennt die MVB im Netz. Zwischen den Stationen "Alter Markt" und "Opernhaus" sollen ersatzweise historische Straßenbahnen pendeln, da sie in beide Richtungen fahren können. Auch Busse sind unterwegs.