Bei einem Nachbarschaftsstreit in Magdeburg hat ein Mann mit einer Waffe hantiert und eine Hausbewohnerin bedroht. Der 30-Jährige soll infolge des Streits in einem Mehrfamilienhaus am Freitag eine Schusswaffe aus dem Fenster gehalten und diese möglicherweise abgefeuert haben, teilte die Polizei mit. Eine Trefferwirkung wurde allerdings nicht festgestellt, so die Polizei. Die 38-jährige Hausbewohnerin ist unverletzt.