Magdeburg: Millionen-Neubau an Polizei übergeben

Millioneninvestition Neubau an Magdeburger Polizei übergeben

26. August 2024, 14:56 Uhr

Bei der Erneuerung des Standorts der Polizei in der Innenstadt von Magdeburg wird am Montag ein Etappenziel erreicht. Das Land hat einen Neubau an die Polizeiinspektion übergeben. Weitere Arbeiten sollen bis 2028 dauern.