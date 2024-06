Die Lösung für die galloppierenden Kosten soll das neue Zentralklinikum sein: Ein Neubau, in dem verschiedene medizinische Fachabteilungen gemeinsam und dadurch kosteneffizienter als bisher arbeiten sollen. Doch dafür sollen erst einmal 1,06 Milliarden Euro für den Neubau ausgegeben werden. Geld, das Sachsen-Anhalt in seinem Kernhaushalt nicht aufbringen kann. Ein kompliziertes Finanzkonstrukt zur Umgehung der Schuldenbremse soll die Großinvestition ermöglichen.

Das Modell: Das Land Sachsen-Anhalt nimmt einen Kredit auf und gibt diesen an die Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt (IPS) weiter. Die IPS ist eine eigens für die Realisierung von Großprojekten aufgebaute landeseigene GmbH. Die Uniklinik soll später über Mietzahlungen an die IPS den Milliarden-Kredit abzahlen.

Wir haben im Finanzausschuss deutlich gemacht, dass wir diese Finanzierung nicht für ideal halten, andererseits man solche Bauvorhaben in Sachsen-Anhalt auch nicht anders umsetzen kann. So ehrlich müssen wir sein.

In der Sache selbst gibt es hingegen kaum politischen Gegenwind: Dass in die Modernisierung der Universitätsklinik investiert werden sollte, betonen Grüne, Linke und FDP ebenso wie der Landesrechnungshof. Letzterer hatte einen Investitionsstau am Uni-Klinikum bereits seit 2015 festgestellt.

Die Klinikleitung setzt große Hoffnungen in den Neubau. Der Kaufmännische Direktor, Marco Bohn, ist überzeugt: "Wir werden auf alle Fälle einen Qualitätssprung erreichen, was allein die Gebäudeinfrastruktur angeht. Und wir werden darüber hinaus auch Fachkräfte besser binden können, weil die Voraussetzungen und die Interprofessionalität zwischen den Berufsgruppen – und dann wiederum auch die Patientenversorgung – gestärkt wird."

Der Landesrechnungshof kritisiert jedoch ferner, die Krankenhausplanung des Landes sei kaum an den Ausbau der Universitätsklinik angepasst worden. Marco Bohn weist das entschieden zurück: "Das Krankenhaus-Gutachten Sachsen-Anhalt sagt ganz klar: Schwerpunktbildung in den Zentren, aber eine wohnortnahe Patientenversorgung und Sicherung der Versorgung in der Fläche." Der zweite Bauabschnitt des Neubaus solle flexibel an eigene Bedürfnisse und Kooperationen beziehungsweise Planungen umliegender Kliniken sowie der Universitätsklinik in Halle als zweiten Schwerpunkt im Land angepasst werden.