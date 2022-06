Gedenken an NS-Opfer Neue Stolpersteine in Magdeburg verlegt

In Magdeburg sind am Mittwoch 34 neue Stolpersteine an 12 Orten verlegt worden. Sie erinnern an von Nationalsozialisten deportierte und ermordete Menschen. Zu der Verlegung der Steine reisten Angehörige der Opfer aus den USA und Israel an.