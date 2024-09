Neues Tram-Modell Magdeburger Verkehrsbetriebe stellen neue Straßenbahn vor

21. September 2024, 05:00 Uhr

Die neue MVB-Straßenbahn "Flexity" wird am Samstag in Magdeburg ihre Jungfernfahrt haben. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wird die Straßenbahn bei einem Fest auf dem Willy-Brandt-Platz vorgestellt. Die MVB haben 35 Modelle der neuen Generation bei Alstom in Bautzen bestellt.