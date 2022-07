Magdeburg Schlechte Nachricht für Autofahrer: Neue Strombrücke ab Montag gesperrt

Wer in Magdeburg mit dem Auto unterwegs ist, muss ab Montag, 18. Juli Nerven bewahren. Die Neue Strombrücke wird für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an dem maroden Bauwerk sowie der geplante Anschluss an die neue Elbbrücke, den sogenannten Strombrückenzug.