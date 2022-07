In Magdeburg wird ab Montag, 18. Juli, die Neue Strombrücke gesperrt. Die Auswirkungen werden je nach Verkehrsmittel für die Einwohner und Besucher der Stadt unterschiedlich ausfallen. Mit die stärksten Nerven müssen sicherlich all jene bewahren, die auf das Auto angewiesen sind. Der gesamte Kraftverkehr darf die Brücke ab etwa 9 Uhr am Montagmorgen nicht mehr passieren.