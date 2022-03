In Magdeburg beginnen am 1. April die Sanierungsarbeiten an der Neuen Strombrücke. Wichtig für Autofahrer: Ab 15. Juli wird die Brücke für voraussichtlich ein Jahr für den Kfz-Verkehr gesperrt. Das könnte zu erheblichen Behinderungen führen, da die Strombrücke eine von nur drei Elbquerungen für Autos in Magdeburg ist.