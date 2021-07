Online kann man schnell tausende von Euro verzocken, doch wer seine Spielsucht in den Griff kriegen will, der muss sich schon aus dem Internet heraus in die reale Welt bewegen. Allerdings muss er in Sachsen-Anhalt sehr weite Wege in Kauf nehmen, denn derzeit gibt es im Land nur eine einzige Beratungsstelle für Spielsüchtige und zwar in der Magdeburger Stadtmission.