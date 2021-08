Hotel Elbresidenz abgerissen

1998 wurde das "Haus der Athleten" von der Stadt Magdeburg per Erbbaupacht an die Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Leistungssports übertragen. Bis 2007 gehörte das "Haus der Athleten" zum Imperium von Handballmanager Bernd-Uwe Hildebrand. Als der nach Unregelmäßigkeiten seinen Hut nehmen musste, stand mit der Wohnungsbaugesellschaft Kalbe eine Käuferin parat. Die WBG Kalbe ist, anders als es der Name vermuten lässt, ein privates Unternehmen. Anfang 2009 war der Verkauf in trockenen Tüchern. Seitdem firmierte der Bau nicht mehr als "Haus der Athleten", sondern als "Hotel Elbresidenz".

Nach dem Hochwasser 2013 war das Gebäude nicht mehr nutzbar und wurde abgerissen. Bereits damals wurden Pläne für einen Hotelneubau durch die WBG Kalbe offeriert. Die waren aber so nicht umsetzbar. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie teilte auf Anfrage mit: "Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten nach § 78 Abs. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) grundsätzlich untersagt." Laut Bauordnung des Landes würden Baugenehmigungen durch Landkreise und kreisfreie Städte erteilt. Über das Vorliegen der Voraussetzungen entscheide parallel dazu die Wasserbehörde.

Überflutungsfläche dürfte nicht bebaut werden

Das neue Hotel steht direkt an der Elbe und damit im Überschwemmungsgebiet. Bildrechte: MDR/Annette Schneider Solis Zwar hat die Stadt Magdeburg laut einer Stellungnahme des Landesbetriebs für Hochwasserschutz die Festlegung als Überschwemmungsgebietes blockiert, die von der Oberen Wasserbehörde ausgewiesen worden waren. Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz schreibt aber in einer Stellungnahme vom November 2015 auch: "Die Feststellung, dass es sich beim beantragten B-Plangebiet um ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet handelt, ist bereits geführt." Der Landesbetrieb geht sogar noch weiter: Laut Wasserhaushaltsgesetz, welches immerhin ein Bundesgesetz ist, hätte die Fläche als Überflutungsfläche nach einem Abriss nicht mehr bebaut werden dürfen.

Hier griff der Investor zu einem Trick: Aus dem geplanten Hotel wurde im Antrag auf wundersame Weise wieder ein "Haus der Athleten". Genauer gesagt: ein Ersatzneubau für das "Haus der Athleten". Als solches ging die Planung in die Antragsrunde.

Mehrere Gutachten gegen Bauvorhaben

Im Dezember 2014 beschloss der Stadtrat die Einleitung eines Satzungsverfahrens. Sämtliche Gutachten sprachen sich gegen das Bauvorhaben aus: Untere Wasserbehörde, Landesbetrieb für Hochwasserschutz, Grünflächenamt – sie alle verwiesen auf die Lage im Überschwemmungsgebiet beziehungsweise auf den Erholungscharakter des Parks, der durch einen Hotelbau gestört würde. Sie lehnten den Bau ausdrücklich ab. Das Landesverwaltungsamt wies auf die Lage im Überschwemmungsgebiet, im UNESCO-Biosphärenreservat und auf erforderliche Abstimmungen mit Wasser- und Naturschutzbehörde hin.

Von der Terasse des Hotels aus hat man einen guten Blick auf die Elbe. Bildrechte: MDR/Annette Schneider Solis Zwar haben insbesondere die Hochwasserexperten eindringlich vor der Umsetzung des Vorhabens gewarnt und darauf hingewiesen, dass die Fläche als Überflutungsgebiet nicht wieder bebaut werden dürfe, doch rechtlich bindend ist diese Expertise nicht. Praktisch sieht es so aus, dass sich hinter den ablehnenden Gutachten in den Unterlagen der Stadt der Vermerk befindet: "Der Stellungnahme wird nicht gefolgt".

Die Stadt teilte dazu auf Anfrage mit: "Die Stellungnahmen der beteiligten Ämter und Betriebe wurden […] in einem Abwägungsprozess geprüft und das Abwägungsergebnis vom Stadtrat beschlossen. Somit wurden alle Stellungnahmen beachtet."

Stadtrat billigt Bebauungsplan

Im Mai 2015 beschloss der Stadtrat mehrheitlich, den Empfehlungen der Fachleute nicht zu folgen. Bezüglich der wichtigsten Bedenken, der Lage im Überschwemmungsgebiet, schlossen sich die Stadträte mehrheitlich der Argumentation des Investors an: Für den betreffenden Abschnitt der Elbe sei noch keine Festsetzung als Überschwemmungsgebiet per Verordnung erfolgt. Es handele sich auch nicht um eine Neuausweisung eines Bebauungsgebiets, sondern um einen Ersatzneubau. Somit müsse der Flächennutzungsplan nicht geändert werden, denn es handele sich um einen Sportbau.

Am 2. September 2015 beschloss der Stadtrat, den Bebauungsplan 250-5.1 "Haus der Athleten" zu billigen. Am 16. November gab der Stadtrat endgültig grünes Licht. Anfang 2016 wurde die Baugenehmigung für den "Ersatzbau Haus der Athleten" bewilligt. Sie trug elf Unterschriften. Neben dem Antragsteller und einem Vertreter des Stadtplanungsamtes unterschrieb Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper – gleich neunmal und immer in der Funktion als Oberbürgermeister.

Hotel soll vorrangig Sportlerinnen und Sportler aufnehmen

Im Innern erinnern Bilder von Sportlerinnen und Sportler daran, dass das Hotel eigentlich als Herberge für Sportlerinnen und Sportler gebaut wurde. Bildrechte: MDR/Annette Scheider-Solis Auf die Frage, warum das Bauverbot im Wasserhaushaltsgesetz bei der Genehmigung nicht beachtet wurde, antwortete die Stadt: "Beachtlich war der Umstand, dass es sich um keinen Neubau, sondern um einen Ersatzbau handelt." Die Stadt verweist auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, in dem die bauliche Fläche für das Haus der Athleten festgesetzt sei mit der "Zweckbestimmung Beherbungsgewerbe vorrangig für Sportlerinnen und Sportler".

Im Herbst 2020, noch vor der Fertigstellung, war dann plötzlich nicht mehr von einem "Haus der Athleten" die Rede. Das Hotel hat jetzt nur noch halb so viele Zimmer und ist kein "Haus der Athleten" mehr. Ganz selbstverständlich spricht Investor Christian Meier von einem Boardinghotel, man habe auch namentlich einen Neuanfang gewollt. Der Zimmerpreis beträgt ab 80 Euro aufwärts. Sportler allerdings, sagte Meier dem MDR, zahlten einen geringeren Preis.

Hotel sieht sich gegen Hochwasser gewappnet

Gegen das Hochwasser fühlt sich der WBG-Kalbe-Chef Meier gewappnet, der das Projekt seines inzwischen verstorbenen Vaters zu Ende führte. Das Hotel verfügt über eine Garage, die als Opfergeschoss fungiert. Allerdings kann das Wasser nicht ungehindert durchfließen, was der Landesbetrieb für Hochwasserschutz in einer Stellungnahme monierte. Auf der Wasserseite schützt ein hoher Wall die Garage vor den Fluten, die eben nicht ungehindert abfließen können.

Am Freitag wurde das Hotel eröffnet. Architekt Steffen Lauterbach bedankte sich in seiner Rede ausdrücklich bei Oberbürgermeister Lutz Trümper, der an der richtigen Stelle den richtigen Druck ausgeübt habe, damit das Vorhaben positiv ausgegangen sei. Der so Gelobte betonte in seiner Rede bei der Eröffnung ausdrücklich, im Genehmigungsverfahren sei alles rechtens gelaufen. Die Fördermittel kämen von der Investitionsbank, die Stadt habe nur den Bebauungsplan geändert und die Genehmigung erteilt. "Immer wieder wird behauptet, wir hätten gegen Recht verstoßen", sagte Lutz Trümper, "das ist alles grober Unfug." Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Hotelbetreiber Bhupinder Singh, Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) und Bruder Clemens von den Prämonstratensern bei der Eröffnung des Hotels. Bildrechte: MDR/Annette Schneider Solis

Bürgerinitiative: Hotel am falschen Platz

Die Bürgerinitiative "Rettet den Stadtpark Rotehorn" sieht das anders und zitiert die Stellungnahmen der Ämter und Betriebe, die vom Bau abgeraten hatten und sich auf geltendes Bundesrecht beriefen. "Trümper war die treibende Kraft, den Bau durchzudrücken", sagt Renate Fiedler, Sprecherin der Initiative. Ihrer Meinung nach ist das Hotel ein schöner Bau, steht aber an der völlig falschen Stelle. Bestärkt wird sie von Umweltministerin Claudia Dalbert: Sie könne angesichts der aktuellen Bilder aus den Hochwassergebieten nur hoffen, "dass diese Bilder zum Nachdenken, Einlenken und zu dem Bewusstsein führen, dass man in Überschwemmungsgebieten nicht baut".