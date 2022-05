In Sachsen-Anhalt laufen die Vorbereitungen für den Start des bundesweiten 9-Euro-Tickets. Ab dem kommenden Mittwoch, 1. Juni, ist die Aktionsfahrkarte gültig. Sie gilt jeweils monatsweise für den gesamten Juni, Juli und August. Im Vorverkauf wurden in den vergangenen Tagen bereits zehntausende der bundesweit gültigen Tickets verkauft – an Schaltern, Automaten, online oder via Smartphone-App. Doch für touristische Zuglinien oder auch für Fährverbindungen in Sachsen-Anhalt gibt es einige Besonderheiten und Ausnahmeregelungen zu beachten. Auch die Fahrrad- und Personenmitnahme ist nicht einheitlich geregelt.