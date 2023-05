ÖPNV Vorverkauf für Neun-Euro-Schülerticket in Magdeburg hat begonnen

Ab August gibt es in Magdeburg ein Neun-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler. Schon jetzt kann es online bestellt werden. Es gilt für den ÖPNV im Stadtbereich und darf auch an Wochenenden und in den Ferien benutzt werden.