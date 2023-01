Stattdessen erfährt der Pullunder eine Renaissance, weil er eben die Wärme zusätzlich am Körper hält, und auch sehr im Trend liegen Steppwesten, wie man sie eigentlich eher im Freizeitbereich trägt. Bislang galt in den Büros der Stadt eine Temperatur von 20 Grad als Richtwert, so dass nun das eine Grad weniger kaum auffällt, vermutet Hagen Reum, denn die Zahl der Klagen hielt sich bislang in Grenzen.