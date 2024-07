Alle Badebereiche betroffen Erneut Blaualgenplage im Neustädter See in Magdeburg

30. Juli 2024, 19:09 Uhr

Im Neustädter See in Magdeburg gibt es auch in diesem Sommer eine Blaualgenplage. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass bereits alle drei Badebereiche belastet sind. Badegästen wird empfohlen, sich über die Gesundheitsgefahren zu informieren und nach dem Baden zu duschen. Sollten sich die Bakterien vermehren, könnte ein Badeverbot verhängt werden.