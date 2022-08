Für den Neustädter See in Magdeburg ist das Badeverbot aufgehoben worden. Am Kinder- und am Textilstrand sei das Baden nun wieder erlaubt, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Den Angaben zufolge gilt nun die städtische Warnstufe 1. Wer im See badet, soll demnach weiterhin aufmerksam bleiben. In der vergangenen Woche war ein Badeverbot wegen Blaualgen verhängt worden.