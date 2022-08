Freizeit Badeverbot am Neustädter See wegen Blaualgen

Hauptinhalt

Der Neustädter See in Magdeburg muss erneut für Badegäste an einigen Stellen gesperrt werden. Sorgen kürzlich noch Bakterien für Probleme, sind es jetzt Blaualgen, die den Badegästen einen Strich durch die Rechnung machen.