Die Erzieherin war 2020 mit zwei Kolleginnen und 17 Kindern am Neustädter See in Magdeburg unterwegs gewesen. Erst bei der Rückkehr in die Kita bemerkten sie, dass ein zweijähriger Junge fehlte. Er war in dem See ertrunken. In erster Instanz waren die Frauen wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Alle drei legten Berufung ein, zwei zogen sie zurück.