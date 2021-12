An den ersten Tag im Krankenhaus kann sich Heinemann gut erinnern. Es ist Mitte März, in Deutschland türmt sich gerade die dritte Corona-Welle auf, und der Lehramtsstudent ist plötzlich mittendrin in den Bildern, die er bis dahin nur aus dem Fernsehen kannte. "Ich habe in der Notaufnahme sofort gesehen, wie krass diese Pandemie eigentlich ist", sagt Heinemann. "Nach meinem ersten Tag brauchte ich zuhause drei, vier Stunden, um runterzukommen. Es waren so viele Eindrücke auf einmal."