Wegen Niedrigwasser "Weiße Flotte" in Magdeburg stellt Fahrten auf der Elbe vorerst ein

Die Ausflugsschiffe der "Weißen Flotte" legen ab Mittwoch nicht mehr in Magdeburg ab. Grund dafür ist der niedrige Wasserstand der Elbe. Ab Donnerstag starten Ersatzfahrten über die Elbe am Schiffshebewerk Rothensee. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Ausflugsfahrten wegen Niedrigwasser ausfallen.