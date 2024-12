Das Schlimmste, was mir in meiner ganzen Zeit als Notfallseelsorger passiert ist.

Pagels selbst wäre eigentlich am Freitag in den Urlaub gestartet. Den Einsatz nach der Amokfahrt nannte sie "das Schlimmste, was mir in meiner ganzen Zeit als Notfallseelsorger passiert ist." An den Weihnachtstagen gehe es für sie darum, wieder der Normalität einen Platz zu geben: "Familienfreunde helfen immer. Und dann muss man einfach auch den Kopf mal ausschalten."