In Magdeburg ist am Sonntag Simone Borris (parteilos) zur neuen Oberbürgermeisterin gewählt worden. Nachdem alle Wahlbezirken ausgezählt sind, liegt Borris in der Stichwahl gegen SPD-Kandidaten Jens Rösler mit 64,8 Prozent der Stimmen deutlich vorn. Rösler erreichte etwa 35,2 Prozent der Stimmen. Erstmals seit 1990 wird das OB-Amt nicht von einem Kandidaten der SPD übernommen. Und erstmals überhaupt ist eine Frau zum Stadtoberhaupt Magdeburgs gewählt worden.

190.000 Wählerinnen und Wähler waren aufgerufen, in der Stichwahl um die Nachfolge von OB Lutz Trümper (SPD) ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,1 Prozent.

Simone Borris ist die erste weibliche Oberbürgermeisterin Magdeburgs. Bildrechte: MDR/Simon Kremer

Borris und Rösler hatten im ersten Wahlgang Ende April die meisten Stimmen bekommen, eine absolute Mehrheit aber verpasst. Simone Borris war auf 43,3 Prozent der abgegebenen Stimmen gekommen, Jens Rösler auf 26,3 Prozent. Die übrigen sieben Bewerberinnen und Bewerber waren weit abgeschlagen auf hinteren Plätzen gelandet.

Interessierte konnten die Zwischenergebnisse der Stichwahl am Sonntagabend auf der Website der Stadt einsehen.

Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt entscheidet am Sonntag über das neue Stadtoberhaupt. Bildrechte: dpa Die Stichwahl in Magdeburg in Zahlen Für die Stichwahl um das OB-Amt sind insgesamt knapp 190.000 wahlberechtigte Frauen und Männer in Magdeburg aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Im ersten Wahlgang hatten gut 40.000 Magdeburgerinnen und Magdeburger die Möglichkeit genutzt, per Briefwahl abzustimmen. Die Wahlbeteiligung insgesamt lag bei 40,5 Prozent. Auch zur Stichwahl am 8. Mai werden die 137 Wahllokale von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein. Insgesamt helfen etwas mehr als 1.000 Wahlhelferinnen und -helfer beim Auszählen der Stimmen.

Das sollten Wählerinnen und Wähler wissen

Die Wahllokale in Magdeburg waren am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit konnten Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben, im Anschluss wurden die Stimmen ausgezählt. Das Alte Rathaus in Magdeburg: Hier haben Teile der Stadtverwaltung ihren Sitz. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Diese beiden Kandidaten standen zur Wahl

die Stichwahl geschafft hatten es Simone Borris und Jens Rösler. Während Borris als parteilose Kandidatin für sich warb – unterstützt wurde ihre Kandidatur von FDP, Tierschutzpartei und future! – ging Jens Rösler mit SPD-Parteibuch ins Rennen. Unterstützt wurde er von den Grünen. Die Linke, im ersten Wahlgang noch mit einer eigenen Kandidatin vertreten, rief ihre Wählerinnen und Wähler auf, nun für Rösler zu stimmen.