Derzeit sind mehr als 530 Menschen in der Magdeburger Messehalle untergebracht. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Magdeburg hat bislang viermal so viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, wie verabredet war. Das sagt Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). In der Summe seien es in Magdeburg rund 3.650 Personen. Das entspricht 21 Prozent aller in Sachsen-Anhalt registrierten ukrainischen Geflüchteten. Trümper appelliert an den Bund, zunächst von weiteren Zuweisungen in die Landeshauptstadt abzusehen.