Wer in der Innenstadt unterwegs ist, kommt an Ernst Reuter nicht vorbei. Denn eine der Hauptverkehrsachsen trägt seinen Namen. Dabei wurde er nach nur zwei Jahren von den Nationalsozialisten aus dem Amt vertrieben. In dieser Zeit unterstützte er sozial Bedürftige und setzte auch unpopuläre Maßnahmen wie Steuererhöhungen durch. Bekannt ist Reuter aber eher für etwas anderes: Er war auch Regierender Bürgermeister von Berlin.