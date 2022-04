Mit einem Wahlschein konnte man auch in ein anderes Wahllokal gehen – zum Beispiel, wenn man in einem barrierefreien Wahllokal abstimmen wollte.

Die Briefwahl war in diesem Jahr sehr gefragt. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass gut 45.000 Wahlscheinanträge in der Briefwahlstelle bearbeitet wurden. Das seien gut dreimal so viele wie bei der Oberbürgermeisterwahl 2015. Damals hatten rund 15.300 Magdeburgerinnen und Magdeburger per Briefwahl abgestimmt. Ein Grund für den großen Anstieg dürfte in der Corona-Pandemie liegen.