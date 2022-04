Es gibt auch Kritik an der Amtsführung oder an den vielen Baustellen in der Stadt . Aber wäre Trümper noch einmal angetreten, wäre er wohl mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt worden. Doch Trümper tritt nicht noch einmal an. Und seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger im Amt steht nun vor großen Herausforderungen.

Wigbert Schwenke (CDU) sitzt seit 1990 im Magdeburger Stadtrat. Er ist sich sicher, dass die eigentliche Arbeit für Magdeburg nun erst beginnt: "Wir haben jetzt immense Aufgaben in der Stadt, in der Infrastruktur. Sowohl in der Verkehrsinfrastruktur mit Straßen und Anbindungen an den Nahverkehr, als auch in der Sozialinfrastruktur mit Kitas und Schulen. Eigentlich fängt die wirkliche Arbeit jetzt an und die muss so schnell wie möglich geleistet werden."