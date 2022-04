Doch auch wenn ein Stadtoberhaupt viele Themen nicht allein durchboxen kann, bringt dieser Posten viel Einfluss mit sich, so der Kommunalrechtsexperte: "In der Praxis besteht die große Macht des Bürgermeisters darin, Dinge zu initiieren", sagt er. "Seine Vorschläge finden in der Regel größere Aufmerksamkeit als Vorschläge von Minderheiten aus dem Rat heraus."

Er kann also tatsächlich viel bewegen, so ein Bürgermeister. Trotzdem will das Amt in Sachsen-Anhalt immer häufiger kaum jemand haben. Bei der Wahl in Magdeburg gehen zwar neun Männer und Frauen ins Rennen. In Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg sieht es aber anders aus. Dort fand sich Ende März für Amtsinhaber Enrico Schilling (CDU) nicht ein Gegenkandidat. Dadurch reichte eine einzige Stimme für seine Wiederwahl. Auch Jan-Hendrik Bahn, parteiloser Bürgermeister in Aken (Landkreis-Bitterfeld), tritt nach aktuellem Stand im Juni ohne Konkurrenz zur Wahl an.