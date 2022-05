Die neue Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris will die Verwaltung effektiver machen. Bildrechte: MDR/Simon Kremer

"Es ist schon so, dass die Leute parteimüde sind", sagt Borris MDR SACHSEN-ANHALT. Das hätten ihr auch an den Wahlkampfständen viele Magdeburgerinnen und Magdeburger gesagt.



Damit liegt Magdeburg im Trend, denn in immer mehr Städten und Kommunen stehen parteilose Bürgermeister an der Spitze. Im benachbarten Niedersachsen ist es jeder Dritte, in Mecklenburg-Vorpommern sind es sogar mehr als 60 Prozent. In den Großstädten – zu denen Magdeburg gehört – sind es zwar nur etwa elf Prozent, aber auch dort ist die Tendenz steigend.