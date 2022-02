Bauarbeiten werden Stadtbild für immer verändern

Lutz Trümper wird auch als der Magdeburger Oberbürgermeister in die Geschichte eingehen, der sich gefühlt fast monatlich zu Kostenexplosionen bei Baustellen und Bauzeitverlängerungen inklusive einhergehendem Staustress äußern musste.

Lutz Trümper (Mitte) im Februar 2020 beim Spatenstich für den Ersatzneubau am Strombrückenzug. Bildrechte: dpa Beispiele sind da die Eisenbahnunterführung, die Streckenerweiterung der Verkehrsbetriebe und jetzt aktuell der gigantische Ersatzneubau am Strombrückenzug. Auch das machte er gewohnt pragmatisch – auch in dem Wissen, dass es ja nur sehr bedingt seine Verantwortung ist. "Jetzt ist natürlich erst mal Meckern angesagt, aber wenn ich mal nicht mehr im Amt bin, werden sich Magdeburger und Gäste über das Erreichte freuen", war oft sein Grundsatz.

Morddrohungen und Parteiaustritt

Im Jahr 2015 zeigte sich einmal mehr, dass Lutz Trümper eine politische Ausrichtung nur ganz schwer zuzuschreiben war. In der Debatte um die Flüchtlingspolitik trat er aus der SPD aus. Er hatte Obergrenzen beim Zuzug gefordert. Das widersprach der damaligen SPD-Linie im Landtagswahlkampf.

Lutz Trümper 2020 bei der Aktionswoche "Eine Stadt für alle". Bildrechte: Eine Stadt für alle/Wenzel Oschington Viele meinten, dass er damit in der CDU oder noch weiter rechts besser aufgehoben wäre. Und das, obwohl er zu Beginn des Jahres 2015 sogar Morddrohungen von Neonazis bekommen hatte. Trümper hatte sich seit Jahren gegen Neonazi-Aufmärsche engagiert. Er war Schirmherr der Meile der Demokratie und ist es bis heute für die Aktionswoche "Eine Stadt für Alle". Trotz des nötigen Personenschutzes war er aktiv im Wahlkampf und hat sich damals nicht einschüchtern lassen. Bis heute.

Trümper spricht von eigenen Fehlern

In einer persönlichen Erklärung im Jahr 2020 sagte Trümper, er habe zwei Fehler gemacht. Diese seien sein Wiedereintritt in die SPD 2017 und seine Aussage von 2018 gewesen, er wolle 2022 noch einmal antreten. "Das war nie ein Thema" meinte Trümper. Er wollte nur eine dreijährige "Abschiedstour" vermeiden. Bei seiner persönlichen Erklärung im Stadtrat, in der er seinen vorzeitigen Abschied verkündete, war viel von Enttäuschung die Rede. Trümper mahnte hier einen respektvolleren Umgang untereinander an.

2020 bitten Trümper-Fans den Oberbürgermeister auf fünf LED-Wänden zu bleiben. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter Zur Wahrheit gehört auch, dass der Stadtrat nach den letzten Kommunalwahlen andere Mehrheiten hat. Die Zeiten, in denen die ehemals größten Fraktionen Projekte und auch Posten nach internen Abstimmungen durchbrachten, scheinen vorbei. Jetzt sind da junge Abgeordnete, die lautstark neue Themen wie Umweltschutz, autofreie Innenstadt, mehr Radverkehr und anderes fordern. In einer Art, die Trümper nicht immer gefiel.

Wo sind denn nun die emotionalen Momente?

In all den Jahren wirkte Lutz Trümper auf mich immer kontrolliert und zutiefst pragmatisch. Selbst in meinen jährlichen Jahresend-Interviews habe ich so oft versucht, ihm eine persönliche oder herzliche Aussage zu entlocken. Oft vergeblich. Er blieb auch hier kühl und zurückhaltend. Aber dann kam Magdeburgs Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025. Diese bot dann doch die komplette Bandbreite an Emotionen. Endlich!

So habe ich ihn zuvor nie lachen gesehen. Reporter Sören Thümler über OB Trümper

Lutz Trümper (links) präsentiert das Bewerbungsbuch mit der Vision und den Themen für den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Bildrechte: dpa Lutz Trümper war unglaublich engagiert bei der Präsentation des ersten Bewerbungsbuches Magdeburgs in Berlin. Und als Magdeburg dann dort als erste Stadt genannt wurde, die eine Runde weiter war, explodierte auch der Oberbürgermeister. So habe ich ihn zuvor nie lachen gesehen. Auch die Interviews danach vor Ort waren voll von Stolz auf die Stadt und auch voll Energie für das Kommende.

Emotionales Finale

Leider gehört dazu dann auch die ganze Traurigkeit, als Magdeburg im Finale an Chemnitz scheiterte. Magdeburg versprühte in diesem Bewerbungsprozess einen tollen Geist. Nie zuvor hatten wohl Verwaltung, Kultur, dann letztendlich auch die freie Szene und auch Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen Magdeburgs so gut und kreativ zusammengearbeitet. Das spürte man auch bei Lutz Trümper.