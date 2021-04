Es war das, was Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) während eines Spaziergangs am Sonntagnachmittag im Stadtpark erlebte, was ihn letztendlich dazu veranlasste, seine Entscheidung vom Dezember zu verwerfen. Bei diesem Spaziergang sei er erneut mehrfach von Magdeburgern angesprochen worden, mit der Bitte doch seine Amtszeit bis zum regulären Ende fortzusetzen, sagte Trümper MDR SACHSEN-ANHALT.

Seit seiner Ankündigung bereits diesen Sommer vorzeitig aufhören zu wollen, hatte es mehrere Aktionen gegeben, bei der sich Magdeburger dafür eingesetzt hatten, dass Trümper doch noch bis zum regulären Ende seiner Amtszeit im Sommer 2022 weitermachen solle. Es gab eine Faceboookgruppe mit dem Titel "Lutz Trümper soll bleiben" und eine Online Petition. Außerdem leuchtete im Winter auf etlichen Videoleinwänden in der Stadt die Forderung: Lutz bitte bleib!

Diese Dimension habe ihn schon überrascht, sagt Lutz Trümper. "Das tat gut, so was gab es ja vorher in 20 Jahren Amtszeit nicht, dass sich da Menschen zusammentun und fordern, der soll bleiben." Das sei eine große Anerkennung gewesen und am Ende auch Motivation, doch noch weiterzumachen.

Wenn so viele das wollen, dann mache ich das noch das eine Jahr Lutz Trümper, Oberbürgermeister Magdeburg

Warum er seine Entscheidung am Sonntagabend ausgerechnet über sein eher unbekanntes Facebook-Profil öffentlich gemacht hat, dazu sagte Trümper, er habe zuerst direkt diejenigen informieren wollen, die diese Gruppe in dem Social-Media-Netzwerk gegründet hatten und sich dort austauschten. In kürzester Zeit war der Beitrag am Sonntagabend dutzende Male geteilt worden.

Pandemie weiterer Grund Weiterzumachen

Ein weiterer Grund weiterzumachen, sei aber auch die Pandemie, so Trümper. Er habe im Dezember nicht absehen können, dass sich das noch so lange hinzieht. Es sei in dieser Situation einfach schwer eine Oberbürgermeisterwahl zu organisieren und geeignete Kandidaten aufzustellen. Über die Schwierigkeiten hatte MDR SACHSEN-ANHALT im Februar berichtet.

Das tat gut und das war für mich überraschend, dass es sowas überhaupt gibt, dass ich auf der Straße angesprochen werde, bitte weiterzumachen. Lutz Trümper, Oberbürgermeister Magdeburg

Trümper hatte im Dezember seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt und damals als Grund angegeben, dass er enttäuscht sei, wie sich die Zusammenarbeit im Rathaus entwickelt habe. Von fehlendendem Vertrauen war die Rede.

Große Anstrengung im kommenden Jahr

Trümper geht davon aus, dass die eigentlichen Probleme erst noch kommen, wenn alle geimpft sind und wieder ein Stück normales Leben möglich sein wird. Dann nämlich werde sichtbar, dass das Geld an allen Ecken und Enden fehlen und nicht mehr alles finanzierbar sein wird. Trümper befürchtet eine schwierige wirtschaftliche Zeit. "Es wird ganz schwer werden aus der Krise wieder herauszukommen, weil viele das wirtschaftlich auch nicht überleben werden."

Magdeburg steht da eine große Anstrengung bevor. Lutz Trümper Oberbürgermeister Magdeburg

Mehr Zeit für die Enkelkinder