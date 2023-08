Das Beamtenverhältnis ist ein besonderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis, in dem die Beamtinnen und Beamten besondere Aufgaben und Befugnisse gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern haben. Verletzen Beamte ihre sogenannten Dienstpflichten, greift das Disziplinarrecht.



Wenn der Verdacht eines solchen Fehlverhaltens im Dienst – und in manchen Fällen auch außerhalb des Dienstes – besteht, muss der Dienstherr ein Disziplinarverfahren einleiten, um den Verdacht zu überprüfen. Wenn sich der Verdacht nicht bestätigt, kann das Verfahren eingestellt werden. Liegt ein Dienstvergehen vor, müssen möglicherweise Disziplinarmaßnahmen verhängt werden. In besonders schweren Fällen, bei denen der Dienstherr beispielsweise erreichen will, dass ein Beamter zurückgestuft wird, weniger Bezüge erhält oder ganz aus dem Dienst entfernt wird, muss eine Disziplinarklage vor dem Verwaltungsgericht erhoben werden.



Quelle: Lexikon des dbb Beamtenbund und Tarifunion