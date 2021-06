Auch eine Kleingärtnerin in Nordwest berichtet, dass innerhalb von zehn Jahren bereits zweimal in ihre Laube eingebrochen wurde. Sie fände es trotzdem nicht schlecht, die Gärten tagsüber zu öffnen. So könnten die Vereine einfacher neue Mitglieder werben. Ein älteres Ehepaar, das seinen Garten in der gleichen Sparte bereits aufgegeben hat, würde dagegen stimmen – man würde sich weniger sicher fühlen.