In Magdeburg laufen Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf dem Oktoberfest. Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Dienstag mit. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger sitzt demnach in Untersuchungshaft.

Den Angaben zufolge hat er in der Nacht zum Samstag einen 66-Jährigen so schwer verletzt, dass der Mann notoperiert werden musste. Die beiden waren demnach auf dem Messeplatz "Max Wille" im Festzelt "Mückenwiesn" in Streit geraten.

Mutmaßlicher Täter in Haft