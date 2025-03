Beim Betreten der Räume der Ausstellung "Opération Béton" im Kunstmuseum Magdeburg steht man vor einer gigantischen Betonwand – als hochgezogenes Foto einer echten Wand von Karl-Heinz Adler, die noch in Plauen steht und erst frisch restauriert wurde. Das kommt nicht von ungefähr, sagt die Kuratorin und Direktorin des Museums, Annegret Laabs, da solch scheinbar alltägliche Bauwerke sehr viel über die Zeit ihrer Entstehung erzählen, hier die Neuinterpretation des Werkstoffs Beton in einer Zeit des Wiederaufbaues.

Bildrechte: IMAGO / Christian Thiel

Konstruktivistische Kunst

Diese Beton-Steinwände seien ab den 1970er-Jahren überall im Osten Deutschlands gebaut worden und beruhten auf zwölf Formsteinen, die Adler und Kracht entworfen haben, sagt Laabs, sie funktionierten im Prinzip wie ein Baukastensystem, aus zwölf Formen können immer wieder neue Wände entstehen. Laabs erläuert: "Jeder, der da hineinläuft und der ein bisschen in der DDR unterwegs war, wird sofort sagen: 'Ach ja, kenne ich.'" Neben der Fototapete sind diese legendären Formsteine in der Ausstellung auch real zu sehen. So kann man ein wenig die Wucht und Kraft des Materials erfassen.

Daneben werden Adlers ästhetisch-geometrisch in schwarz-weiß gezeichneten Entwürfe gezeigt, aber auch weitere Werke, die erkennen lassen, wie er dazu inspiriert wurde. Adler sei einer der Hauptvertreter der konstruktivistischen Art gewesen, erläutert Laabs. Den großen Ruhm, der ihm jetzt zuteil wird, habe er persönlich aber gar nicht erleben können, in der DDR gehörte er immer zu den Nichtangepassten. Adler ist einer von vier Künstlern, deren Werke nun in Magdeburg zusammengestellt wurden.

Bildrechte: IMAGO / Christian Thiel

Betonbunker in farbiges Licht getaucht

Bei der Schau ging es der Kuratorin Laabs vor allem um den ambivalenten Baustoff Beton, diese robuste, aber auch klimaschädliche Mischung aus Zement, Gestein und Wasser, die nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst aufgegriffen wurde.

Wie bei den Fotografien von Erasmus Schröter. Er hat die kolossalen Bunker des sogenannten "Atlantikwalls" mit farbigen Scheinwerfern in farbiges Licht getaucht, so dass Größenwahn, Bedrohung und Lächerlichkeit dicht nebeneinanderliegen. Auf einem Foto ist ein Bunker so merkwürdig im Sand versunken, dass man glaubt, es sei ein Krokodil und ein anderer ist so beleuchtet, dass man ein Gesicht zu erkennen meint. Die überbordende Ästhetik schleift so die Monstrosität des Materials.

Bildrechte: Erasmus Schröter/Annette Schröter

Die 3.000 riesengroßen Betonbunker des "Atlantikwalls" seien ein Nachlass des Zweiten Weltkrieges, erklärt Laabs, sie versänken im Meer und im Sand und können nicht zurückgebaut werden, weil sie Abermillionen Tonnen Beton in sich hätten.

Beton zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit

Immer aber geht es auch um die Vergänglichkeit. So im Video "Betonschiff ohne Namen" von Carsten Nicolai. Wie ein Geisterschiff sieht man ein riesiges Betonwrack im Wasser. Es ist ein ehemaliges Frachtmotorschiff, das seit 50 Jahren bei Wismar in der Bucht liegt, und vom Künstler mal aus der Vogelperspektive mal in grandiosen Detailaufnahmen auf die Leinwand gebracht wird – unterlegt mit eigenwilligem Sound.

Bildrechte: Carsten Nicolai/Galerie Eigen + Art Leipzig/Berlin

Nicolai thematisiere die Widersprüchlichkeit zwischen Vergehen und Bewahren, sagt Laabs, überhaupt gehe es in der Ausstellung um das, was der Beton mit den Menschen mache, "die irgendetwas entwerfen, was künstlich ist und was nie wieder vergeht".

Das Unvergängliche ist auch das Thema bei den Skulpturen der Ukrainerin Marta Dyachenko, die sie aus alten Beton-Versatzstücken, gewonnen unter anderem aus Schutthaufen, zusammengebaut hat.

Bildrechte: Marta Dyachenko/Dittrich & Schlechtriem