Das Lagezentrum des Landeskommando Sachsen-Anhalt ist ein großer Raum. Auf den ersten Blick ähnelt es einem normalen Büro mit Tischen, Drehstühlen und Computern. An den Wänden hängen einige Pinnwände – meterhoch und alle mit weißen Tüchern verdeckt. Was darunter steht, ist nur für die Augen der Bundeswehr bestimmt. An der einzigen sichtbaren Pinnwand ist eine Karte von Sachsen-Anhalt mit mehreren Fotos und Grafiken zu sehen.

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Sicherheitslage in Europa verändert. Das Ziel des mehr als tausend Seiten langen und geheimen Operationsplans ist es, die "zentralen militärischen Anteile der Landes- und Bündnisverteidigung in Deutschland mit den dafür erforderlichen zivilen Unterstützungsleistungen in einem operativ auszuführbaren Plan" zusammenzuführen. So steht es in einer Broschüre, die im Landeskommando als Infomaterial zu finden ist. An dieser Stelle muss man erstmal Luft holen – also der Reihe nach.