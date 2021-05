Dass eine Ortsumfahrung gebraucht wird, steht für alle Beteiligten außer Frage und das schon lange. Jeden Tag rollen Hunderte Lkw über die derzeitige B184 zwischen Heyrothsberge und Gommern. Laut Prognosen sollen es in Zukunft auch noch mehr werden und damit steigt die Lärmbelastung für die Anwohner. Eine Ortsumfahrung ist also erwünscht. Die Frage ist nur, wo genau soll sie verlaufen?

Der Bürgermeister von Gommern, Jens Hünerbein vor dem Rathaus. Bildrechte: MDR / Moritz Lünenborg

Im südlichen Bereich der Ortsumfahrung liegt die Einheitsgemeinde Stadt Gommern. Hier hatte man bereits im Sommer 2020 eine Stellungnahme an die Landesstraßenbaubehörde geschickt, in der die favorisierten Straßenverläufe dargelegt wurden. Der Ortsteil Karith/Pöthen hatte aber den Eindruck, nicht berücksichtigt zu werden.



Gommerns parteiloser Bürgermeister Jens Hünerbein gesteht ein: "Da mussten wir nachjustieren." Jetzt geht der Bürgermeister von einem Konsens in der Einheitsgemeinde Gommern aus.