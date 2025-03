Über den gegenwärtigen Zustand könne aber nur spekuliert werden, denn sowohl die Marmorplatte wie auch die Umrandung seien löchrig, so Wehner. "Das heißt: Alles was sich hier als Inhalt befindet, ist nicht sauerstoffabgeschlossen." Und weil in den vergangenen Jahren besonders heftige Klimaschwankungen im Magdeburger Dom gemessen wurden, sei ein rasches Handeln notwendig.

Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Halle hat schon einige Erfahrungen mit der Sanierung von Sarkophagen im Magdeburger Dom gesammelt – bei Grabungen fanden Archäologen hier eher zufällig den Sarg mit den Gebeinen einer Frau, die sich als erste Gemahlin Ottos des Großen, Königin Editha, herausstellten. Sie wurden in Halle aufwändig untersucht, was in Magdeburg zu teils scharfen Reaktionen führte. So mancher fürchtete, der Fund werde danach im Museum in Halle ausgestellt. Allerdings wurde Editha später in einem neuen Sarg erneut im Magdeburger Dom beigesetzt.