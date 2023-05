Die Versorgung der Bäume ist ein entscheidender Faktor. Denn nach dem Pflanzen fängt laut Bosdorf die eigentliche Arbeit erst an. Gerade in den trockenen Sommern müssten die frisch gepflanzten Bäume noch ein paar Jahre unterstützt werden, bis sie gut selbstständig überleben könnten.

Das Konzept von "Otto pflanzt" sieht vor, dass die Grundstückseigentümer diese Baumpflege übernehmen. "Wir pflanzen ihnen kostenlos die Bäume auf ihr Grundstück. Sie verpflichten sich dann dafür, sich um die Bäume zu kümmern und sie zu bewässern", erklärt Bosdorf. Dazu verteilen die Freiwilligen seit neuem auch Holzhackschnitzel an den Bäumen, die Wasser speichern und an die Bäume abgeben sollen.

Neben den Pflanzungen betreibt die Initiative politische Arbeit und Bildungsarbeit. So engagiert "Otto pflanzt" sich etwa beim Gießen von Stadtbäumen mit der Initiative "Edita schützt", organisiert Projekte und Pflanzungen an Schulen, und beteiligt sich am "Runden Tisch Magdegrün". Einige Baumfällungen seien so schon verhindert oder zumindest vorher ausführlich diskutiert worden, erzählt Bosdorf.