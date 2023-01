"Man musste sich nicht um die konkreten Inhalte kümmern, beispielsweise wenn es um eine Rentenreform ging. Wenn man eine linke Partei wählte, wusste man, die werden eine Rentenreform machen, bei der viel umverteilt wird. Wenn man eine rechte wählte, wusste man da, es wird nicht so sein." Und damit war natürlich auch klar, wer wenig Rente erwartete, wählte eher links, wer mehr hatte, der wählte eher rechts.

Ideologien funktionieren nicht mehr

Lange Zeit hat das geholfen, in politischen Debatten eine klare Orientierung zu behalten, doch inzwischen habe sich die Situation ziemlich stark geändert, so Joachim Weimann: "Das Problem ist, dass die Schwierigkeiten, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, keine klassischen Antworten erlauben. Nehmen wir mal die Corona-Pandemie. Eine linke oder rechte Corona-Politik gibt es nicht. Das Problem ist nicht ideologisch zu lösen."

An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist Joachim Weimann Professor für Volkswirtschaftslehre. Bildrechte: dpa Joachim Weimann ist Ökonom, nicht Philosoph oder Politikwissenschaftler und dennoch hat er ein politisches Buch geschrieben, weil er sich um den Zustand der modernen Demokratien sorgt. Seine These: Die globalen Probleme werden immer komplexer – was zu einer allgemeinen Überforderung führt. Das betrifft sowohl Parteien, wie auch Parlamente oder Wähler. Wir müssten uns daran gewöhnen, dass wir in 90 Prozent aller Probleme Laien seien, so der Wirtschaftsprofessor, der sich übrigens selbst davon nicht ausnimmt.

Die Falle der einfachen Antworten

Dennoch gibt es ja in Deutschland nicht nur Millionen Bundestrainer, sondern auch Millionen Virologen, Klimaexperten oder Russlandkenner. Das Internet mit seinen ungefilterten Nachrichten hat dazu geführt, dass so ziemlich jede abstruse Idee auf irgendeinen fruchtbaren Boden fällt. Die Medien hätten da eine große Mitverantwortung, so Weimann: "Vor 20 oder 30 Jahren hätte die Meldung, dass eine Impfung dazu führt, dass man magnetisch wird, kaum jemand wahrgenommen. Denn sie hätte es niemals ins Fernsehen, ins Radio oder auf eine Zeitungseite geschafft."

Oft brauchen wir komplexe Lösungen, deren Sinn nicht jeder sofort versteht, weil das Problem eben so komplex ist. Joachim Weimann

Im Netz allerdings sorgt so etwas für Klickzahlen und führt zu einer gefährlichen Verzerrung der Wirklichkeit. Dabei seien komplexe Probleme nie einfach zu lösen, so der Wirtschaftswissenschaftler: "Oft brauchen wir dann komplexe Lösungen, deren Sinn nicht jeder sofort versteht, weil das Problem eben so komplex ist."

Die Falle des Populismus

Die westliche Demokratie lebt von dem Versprechen, dass Entscheidungen in komplizierten Prozessen ausgehandelt werden. Das ist ein mühseliges Geschäft, vor allem dann, wenn Lösungen alles andere als einfach sind. Diese Mühsal ist für Politikerinnen und Politiker, aber auch für das Wahlvolk eine ziemliche Herausforderung.

Und das führe dann eben zu politischen Problemen, auch in jenen Staaten, die bislang als demokratisch stabil galten, so Weimann: "Wenn es eine Partei gibt, die eine einfache, aber falsche Lösung anbietet, die und eine zweite Partei mit einer komplexen Lösung, die aber keiner versteht – was wird dann passieren? Die Partei mit der falschen Lösung wird gewinnen."

Die Folgen einer solchen Fehleinschätzung kann man derzeit sehr gut in Großbritannien sehen, dass sich seit dem Brexit in einer Art politischen Dauerkrise befindet.

Beispiel Ukraine-Krieg