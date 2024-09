Keine Evakuierung Panzergranate in Magdeburg gefunden

09. September 2024, 12:22 Uhr

In der Neuen Neustadt in Magdeburg ist am Montagvormittag eine Panzergranate gefunden worden. Sperrungen gibt es nur im unmittelbaren Bereich des Fundes. Evakuierungen sind nicht erforderlich.