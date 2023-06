Die Deutsche Umwelthilfe hatte am Montag erklärt, das Parken in deutschen Städten sei viel zu billig, das verleite zu mehr Autoverkehr. In vielen Städten, wie zum Beispiel Magdeburg, werde der öffentliche Raum mitunter für nur 50 Cent pro Stunde verscherbelt. Eine Stunde Parken müsse mindestens so viel kosten wie ein Einzelfahrschein in Bus und Bahn – also in etwa drei Euro. Bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben kostet eine einfache Fahrt 2,50 Euro.