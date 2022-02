Die Laborkapazitäten in Deutschland geraten an ihre Grenzen. Bildrechte: dpa

Während PCR-Tests in Fieberambulanzen aktuell vor allem genutzt werden, um Corona-Verdachtsfälle zu untersuchen, könnte diese Möglichkeit künftig eingeschränkt werden. So sieht es ein Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium zur Änderung der Corona-Testverordnung vor.



Konkret könnte die Testverordnung so geändert werden, dass dieser Anspruch zunächst entfällt. Er könnte aber jederzeit wieder in Kraft gesetzt werden, wenn das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite explizit eine Empfehlung für eine PCR-Nachtestung ausspricht – so wie aktuell. Grimm-Benne erklärte, sie hoffe, dass der Bund diese Regelung noch in dieser Woche offiziell vorlegt.