Der Schriftsteller Peter Wawerzinek hat in Magdeburg eine neue Heimat gefunden. Er sei zufällig dorthin gekommen, sagte Wawerzinek dem MDR. Denn dort habe er vor einem längeren Auslandsaufenthalt seine Sachen eingelagert. Nach einer schweren Krankheit und längerem Krankhaus-Aufenthalt brauchte er dann kurzfristig eine neue Bleibe: "Und dann kam die Frage: Wo lebst du jetzt, wenn du es überlebst? Und da habe ich gedacht, machste mal was Neues. Ziehst du mal zu den Sachen, als dass du die Sachen immer hinterher holst. Und so kam ich dann auf die Idee: Magdeburg, weil die Sachen schon hier sind", so Wawerzinek. In einer kleinen Wohnung arbeitete er an seinem neuen Buch "Rom sehen, und nicht sterben". Ein Veröffentlichungsdatum dafür steht noch nicht fest.

Magdeburg ist die neue Heimat für den Schriftsteller Peter Wawerzinek. Bildrechte: dpa