Das Amtsgericht Magdeburg hat am Montag ein Schutzschirmverfahren für die diakonischen Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg angeordnet. Damit sollen die Stiftungen in den kommenden zwölf Monaten umfassend saniert werden, teilten sie am Montag mit. Demnach habe man habe das Verfahren selbst beantragt.