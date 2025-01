Obwohl die Defizite vor allem in den Kliniken entstehen, plant der Vorstand nach eigenen Worten, die Häuser weiterzubetreiben. "Wir haben nicht vor, etwas zurückzubauen. Die Leistungen sollen weiterhin in einer sehr guten Qualität erbracht werden", sagte die Theologische Vorständin Ulrike Petermann. Wie groß die Fehlbeträge sind, will der Vorstand nicht bekanntgeben. "Betriebszahlen kommunizieren wir, wie auch in der Vergangenheit nicht, aber die Defizite sind hoch", sagte Petermann.

Grund für die wirtschaftliche Schieflage sind nach Angaben der Stiftungen steigende Sach- und Personalkosten. Die Erlöse würden das nicht auffangen, sagte Timm. "Die höchsten negativen Abweichungen kommen aus den Kliniken in Magdeburg und Lostau." Bildrechte: MDR

In Lostau (Jerichower Land) betreiben die Pfeifferschen Stiftungen eine Lungenklinik. Zur Klinik in Magdeburg gehören etwa die Abteilungen innere Medizin, Orthopädie und Geriatrie. Mit einer nun geplanten Schwerpunktbildung soll ein wirtschaftliches Betriebsmodell gelingen. Die Vertreter der Pfeifferschen Stiftungen wollen nun mit anderen Krankenhäusern ins Gespräch kommen, wer sich wie in und um Magdeburg spezialisieren könnte.

Es solle zügig für Klarheit gesorgt werden. "Das Verfahren ist rechtlich geregelt. Wir rechnen damit, dass es in neun Monaten abgeschlossen sein sollte. Noch vor Ostern wollen wir die Richtung für die Zukunft des Klinikbereichs benennen können", sagte Timm.

Der Geschäftsbetrieb aller Einrichtungen wird einschließlich der beiden Kliniken fortgeführt. Die Zahlungen von Löhnen und Gehältern seien gesichert, hieß es.

Das Amtsgericht Magdeburg hatte am 20. Januar ein Schutzschirmverfahren für die diakonischen Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg angeordnet. Damit sollen die Stiftungen umfassend saniert werden, teilten sie in dem Zusammenhang mit. Demnach haben die Stiftungen das Verfahren selbst beantragt.

Was ist ein Schutzschirmverfahren? Bei einem Schutzschirmverfahren handelt es sich um eine spezielle Form eines Insolvenzverfahrens. Größter Unterschied zur "normalen" Insolvenz: Die Geschäftsführung bleibt Herr im eigenen Haus. Sie steht lediglich unter der Aufsicht eines sogenannten Sachwalters, den das Unternehmen dem Gericht selbst vorschlagen kann. Ein Schutzschirmverfahren ist ein spezielles Verfahren im deutschen Insolvenzrecht, das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten ermöglicht, sich zu sanieren, ohne direkt Insolvenz anmelden zu müssen.