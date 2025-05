Für die wirtschaftlich in Schieflage geratenen Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg steht das Bieterverfahren kurz vor dem Abschluss. Vorständin Ulrike Petermann erklärte in einer Mitteilung, man befinde sich in der finalen Phase. Aktuell würden noch letzte vertragliche Details mit dem zukünftigen Partner abgestimmt. Die Stiftungen erwarten den formellen Abschluss des Verfahrens noch im Mai.