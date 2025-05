Demnach übernimmt das Uniklinikum das Krankenhaus der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg-Cracau, die Lungenklinik in Lostau sowie das Medizinische Versorgungszentrum der Stiftungen in Cracau. Die Pfeifferschen Stiftungen selbst konzentrieren sich vor allem auf die Pflege. Laut dem Wissenschaftsministerium erfolgt die Übernahme zum 1. August.

Für die wirtschaftlich in Schieflage geratenen Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg hatte es zuvor ein Bieterverfahren gegeben. Das Universitätsklinikum habe sich zum Abschluss des Bieterverfahrens mit einem "inhaltlich wie wirtschaftlich überzeugenden Konzept für die Gesundheitsversorgung in der Region" durchgesetzt, hieß es in einer Mitteilung.