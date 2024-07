Die Tierschutzorganisation Peta will nach dem Galopprennen vom 13. Juli im Magdeburger Herrenkrug Strafanzeige gegen die Organisatoren stellen. Das haben die Tierschützer am Freitag bekannt gegeben. Wie Peta mitteilte, hatte sich ein Pferd bei einem Sturz das Hinterbein gebrochen und war noch vor Ort getötet worden. Es bestehe der Verdacht auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, so die Organisation.