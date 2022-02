Die Stadt Magdeburg setzt in Zukunft auf Solarstrom am Magdeburger Ring. Der Stadtrat hat dazu am Donnerstag ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten stimmten für einen Antrag der CDU-Ratsfraktion, Solarenergieflächen am oder über dem Magdeburger Ring zu installieren.